Sélectionneur et éleveur exclusif de l'abeille Buckfast

Reines fécondées Buckfast®

Notre production de reines BUCKFAST® est adossée à une exploitation apicole de plusieurs centaines de ruches sur 12 cadres Dadant.

Les abeilles sont conduites en ruchers transhumants et en ruchers fixes pour favoriser la production de miel et la pollinisation, ceci permettant de tester et sélectionner nos géniteurs sur une large base et dans des conditions de production de taille professionnelle.

La fécondation de nos reines Buckfast® est effectuée dans un environnement saturé en mâles Buckfast® issus de différentes lignées ceci afin d’assurer une bonne diversité génétique indispensable au bon équilibre des colonies.

Ces reines sont destinées plus particulièrement à la production de miel.

Si vous souhaitez faire de l’élevage vous-même, les reines fécondées instrumentalement et disposant d’un pedigree seront plus indiquées.